La giornata dei mercati 07 settembre 2020

Le tensioni sulla Brexit piegano la sterlina, dando fiato alla Borsa di Londra e senza provocare danni sugli altri listini europei. Nella seduta del 7 settembre, caratterizzata da scambi ridotti per la chiusura per festività di Wall Street, gli investitori si sono così concentrati sulle speranze di una messa a punto già in autunno del vaccino anti-Covid. In questo quadro, Piazza Affari si mostra tonica e chiude con il Ftse Mib in rialzo dell'1,8%.