La giornata dei mercati 02 settembre 2020

Giornata positiva per le Borse europee, al traino di Wall Street che ogni giorno regala nuovi rialzi. Anche l'euro ha rallentato la corsa rispetto al dollaro. Milano, il 2 settembre 2020, ha chiuso in rialzo dell'1,3%, con lo spread abbastanza stabile a 150 punti.

A Piazza Affari Atlantia è stata la regina indiscussa della seduta. Le azioni della società sono volate del 16,2%, infiammandosi sull'indiscrezione che sia imminente un accordo tra la famiglia Benetton e il Governo per l'uscita di Atlantia dal capitale di Autostrade per l'Italia. Sono andate bene le Interpump (+7,6%), le Campari (+3,39%) e le Cnh (+4,5%)