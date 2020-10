La giornata dei mercati 06 ottobre 2020

Le Borse europee proseguono il rally e chiudono in positivo la giornata di martedì 6 ottobre, segnata dalle parole dei banchieri centrali e dalla nuova fiammata del greggio con il Wti che viaggia in rialzo del 3,6% oltre 40 dollari al barile. Non pesa, dunque, il costante aumento dei contagi da Covid nel Vecchio Continente. Milano archivia la seduta con un guadagno dello 0,85% spinta soprattuto dalle banche