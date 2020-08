La giornata dei mercati 03 agosto 2020

Chiusura in rialzo per le Borse europee nonostante i dati sulla pandemia continuino a destare preoccupazione. I numeri sull'attività manifatturiera cinese, europea e americana hanno incoraggiato l'ottimismo. In più il Nasdaq ha segnato nuovi record, spinto da colossi come Microsoft, nel giorno in cui la società ha confermato trattative per acquistare TikTok. Milano ha guadagnato l'1,5%, un po' meno rispetto a Francoforte, Londra e Parigi, pagando dazio alla debolezza delle banche. Sono infatti state vendute le Banco Bpm (-1,8%) e le Mediobanca (-4,2%). Si sono distinte le Fineco (+3,5%), le Fca (+4,5%) e le le Ferrari (+3,8%)