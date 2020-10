La giornata dei mercati 05 ottobre 2020

Borse europee ancora in rialzo, dopo i guadagni della scorsa settimana e nonostante l'incertezza per il Covid, che in Europa sta comportando l'introduzione di una serie di misure restrittive. Gli indici del Vecchio Continente hanno chiuso positivi il 5 ottobre 2020, incoraggiati anche da Wall Street, anche se la situazione negli States rimane fluida a poche settimane dalle elezioni presidenziali. L'ottimismo, comunque, è tornato a prevalere, spingendo su del 6% anche il prezzo del greggio. Milano ha guadagnato l'1%, con lo spread in calo a 130 punti.

A Piazza Affari due titoli hanno catalizzato l'attenzione: Nexi e Bper