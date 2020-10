La giornata dei mercati 09 ottobre 2020

Chiusura contrastata per le Borse europee, che non hanno seguito la buona performance di Wall Street. Il continuo rialzo dei contagi e l'incertezza che dominerà la scena negli States nelle prossime settimane hanno incoraggiato un atteggiamento prudente tra gli investitori. Così, il 9 ottobre 2020, Milano ha terminato invariata, anche se lo spread è calati su nuovi minimi a 123 punti.

A Piazza Affari si sono distinte le Atlantia (+3,5%), grazie all'ipotesi di nuovi negoziati tra la holding, il Governo e Cdp per il disimpegno da Autostrade per l'Italia