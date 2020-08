La giornata dei mercati 31 agosto 2020

Sprint estivo per le Borse europee che nell'ultimo mese hanno dribblato l'emergenza coronavirus, e la conseguente crisi economica, riuscendo a realizzare il più alto guadagno ad agosto dal lontano 2009. Lo scatto ha coinvolto anche Piazza Affari che stavolta è in linea con la media europea, terminando il mese a +2,8%. E questo nonostante la debolezza della seduta del 31 agosto, con tutti i listini del Vecchio Continente sotto la parità, incluso il Ftse Mib in rosso dello 1,04%