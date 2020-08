La giornata dei mercati 25 agosto 2020

Chiusura contrastata per le Borse europee, che hanno frenato sul finale influenzate dall'andamento nervoso degli indici Usa. Milano, dopo il balzo della vigilia, ha terminato in calo dello 0,41%, con lo spread in peggioramento a 151,7 punti.

A Piazza Affari sono rimaste sotto la lente le azioni delle banche, mentre si fa largo l'ipotesi che sia presto trovata una soluzione europea sui crediti deteriorati. Il Sole 24 Ore ha riferito di un incontro organizzato dalla Commissione Ue per il prossimo 25 settembre per discutere sull'argomento. Dopo la buona performance della vigilia sono andate ancora bene le St.