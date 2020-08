La giornata dei mercati 17 agosto 2020

Chiusura in ordine sparso per le Borse europee lunedì 17 agosto. In una seduta con scambi ridotti complice il clima festivo, gli investitori hanno continuato a monitorare con attenzione la risalita dei contagi da coronavirus in molti paesi europei. A preoccupare sono inoltre le tensioni Usa-Cina, dopo il rinvio del previsto incontro tra Washington e Pechino per fare il punto sugli accordi commerciali e l'inasprimento delle sanzioni imposte a Huawei. A Piazza Affari, il Ftse Mib ha perso lo 0,39%.