Seduta interlocutoria per le Borse europee il 19 ottobre: ai timori degli investitori per l'andamento della pandemia hanno fatto da contraltare le rinnovate speranze su un possibile accordo negli Stati Uniti tra Repubblicani e Democratici per varare un nuovo piano di stimoli all'economia prima delle presidenziali. A Piazza Affari il Ftse Mib ha terminato la giornata a -0,08% dopo aver oscillato a lungo attorno alla parità.SEGUI