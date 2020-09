La giornata dei mercati 01 settembre 2020

Inizio di settembre all'insegna della volatilità per le Borse europee, dopo l'ottima performance registrata in agosto, la migliore dal 2009. I timori per l'economia, la forza dell'euro i dubbi sui nuovi contagi hanno incoraggiato la prudenza, nonostante Wall Street continui a correre. Milano ha chiuso in calo dello 0,2%, ma era arrivata a perdere l'1%.

A Piazza Affari si sono distinte le società del risparmio gestito, fatta eccezione di Azimut. Banca Mediolanum e Banca Generali sono salite di oltre il 3%. Si sono messe in evidenza le Campari, in progresso del 2,2% grazie alla raccomandazione favorevole di Jp Morgan