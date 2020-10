La giornata dei mercati 22 ottobre 2020

Il tentativo di recupero dei listini riesce solo in parte nella seduta di giovedì 22 ottobre, complici le incertezze di Wall Street. Le Borse europee hanno chiuso attorno alla parità una seduta dominata dall'incertezza e dalla volatilità. Milano ha perso lo 0,05%. Restano in primo piano del resto le preoccupazioni per l'andamento della pandemia e le possibili ricadute su un'economia che aveva rialzato la testa nel terzo trimestre. A Piazza Affari svettano Pirelli (+2,55%), Fca (+2,45%), con gli operatori che puntano su nuovo incentivi per l'auto