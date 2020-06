La giornata dei mercati 23 giugno 2020

Il riscatto della manifattura europea, sui massimi da 4 mesi, alimenta le speranze di ripresa dell'economia e dà gas ai listini, che chiudono la seduta del 23 giugno con rialzi in alcuni casi superiori al 2%. Protagonista sui mercati anche il presidente Trump che ha rassicurato sulla tenuta degli accordi commerciali con la Cina nonostante le tensioni a causa del coronavirus. A fine seduta, il Ftse Mib è tra gli indici migliori con una guadagno dell'1,86% e lo spread in calo a 167 punti. A guidare il listino milanese, in scia al resto del comparto europeo, è Fca (+5,8%). Sul podio Buzzi (+3,2%). Tra i titoli in rialzo Atlantia (+2,6%) dopo la comunicazione al Mit in cui Aspi ha spiegato che continuerà a gestire le autostrade anche dopo il 30 giugno.