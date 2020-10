La giornata dei mercati 08 ottobre 2020

Le Borse europee hanno chiuso in rialzo, l'8 ottobre 2020, scommettendo che su un piano americano di aiuti mirato ai settori più colpiti dalla pandemia. Tuttavia, proprio in concomitanza con la chiusura dei listini del Vecchio Continente, la speaker della Camera statunitense, Nancy Pelosi, ha escluso tale possibilità, facendo sbandare Wall Street. Milano è salita dello 0,76%, con lo spread rimasto sui minimi dalla primavera del 2018 in area 127 punti. A Piazza Affari i riflettori sono rimasti puntati su Mediobanca (+3,9%), dopo la notizia che Leonardo Del Vecchio è salito sopra il 10% del capitale