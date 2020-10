La giornata dei mercati 27 ottobre 2020

Chiusura in calo per le Borse europee nella seduta del 27 ottobre, con gli scambi condizionati dai timori per gli elevati numeri sulla diffusione del Covid-19 e per gli effetti sull'economia delle nuove misure di contenimento messe in campo dai diversi Paesi del Vecchio Continente. Milano ha perso l'1,53%, ai minimi dal 25 settembre scorso, Parigi l'1,77% e Francoforte lo 0,9%. Gli indici hanno risentito della situazione di incertezza persistente e hanno avuto un andamento molto volatile per gran parte della seduta, con i segnali di speranza sul fronte dei vaccini che non sono riusciti a far invertire la marcia ai mercati azionari europei. Anche da Oltreoceano non sono arrivati spunti in grado di dare sostegno.