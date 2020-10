La giornata dei mercati 12 ottobre 2020

L'attesa per l'avvio della stagione delle trimestrali americane, che vede questa settimana in calendario la pubblicazione dei risultati delle principali banche statunitensi, ha sostenuto i listini azionari globali nella seduta di lunedì 12 ottobre. Gli investitori si rivolgono ai dati di bilancio per cercare conferme sulla solidità della ripresa economica messa a rischio dalla risalita dei contagi da coronavirus e dalla conseguente possibile introduzione di nuovi lockdown. A Piazza Affari il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,63%, sostenuto dai rialzi delle utility (+2,18% Terna) e di Interpump, che ha fatto segnare i nuovi massimi storici con un progresso del 7,11%.