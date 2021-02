La Borsa, gli indici di oggi 9 febbraio 2021 09 febbraio 2021

Chiusura fiacca per le Borse europee, dopo la corsa delle ultime sedute. Non ha aiutato l'andamento contrastato di Wall Street, che ha preso una pausa di riflessione dopo gli ultimi record. Milano, il 9 febbraio 2021, ha perso lo 0,54%, dopo sei rialzi consecutivi per un guadagno complessivo dell'8% circa, registrato sulla spinta dell'incarico assegnato a Mario Draghi per formare un nuovo Governo. Anche lo spread, dopo la discesa degli ultimi giorni, è lievemente salito a 95 punti.

A Piazza Affari Mediobanca (+0,9%) è andata ancora su, nel giorno della diffusione della semestrale, archiviata con un utile di 411 milioni (-12,2%)