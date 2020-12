La Borsa, gli indici di oggi 9 dicembre 2020 09 dicembre 2020

Chiusura contrastata per le Borse europee, il 9 dicembre 2020, con Francoforte che, salendo dello 0,47%, è stata la migliore, spinta dal dato sul surplus commerciale di 18,2 miliardi registrato a di ottobre e con Milano che invece è stata la peggiore. Il Ftse Mib ha perso lo 0,38%, risentendo del tonfo di Stmicroelectronics, che dopo aver lanciato un profit warning sui conti futuri, ha perso quasi il 12%. Intanto sale l'attesa per le decisioni che prenderà la Bce in tema di politica monetaria. A Milano sono andate bene le azioni di Bper (+2,48%) sull'ipotesi che l'istituto possa entrare nel mirino di Unicredit (+1,38%). In evidenza anche Fca (+2,7%),