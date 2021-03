La Borsa, gli indici di oggi 8 marzo 2021 08 marzo 2021

L'attesa per l'entrata in vigore del maxi piano di stimolo all'economia statunitense da 1.900 miliardi di dollari, dopo l'ok del Senato arrivato sabato, e per il via libera dell'Ema al vaccino monodose J&J, che potra' accelerare le campagne vaccinali in Europa, ha galvanizzato i listini azionari del Vecchio Continente, sostenuti dagli acquisti sui settori piu' ciclici. A Piazza Affari il Ftse Mib ha guadagnato il 3,12% trainato dalla galassia Exor.