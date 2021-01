La Borsa, gli indici di oggi 8 gennaio 2021 08 gennaio 2021

Le Borse europee hanno chiuso con rialzi contenuti una prima settimana di 2021 molto brillante con il Ftse Mib di Piazza Affari del 2,5% complessivo. Nella seduta di venerdì 8 gennaio, gli indici europei hanno terminato con il freno tirato: Milano ha tuttavia guadagnato lo 0,21%.

Ha fatto da freno la delusione per I dati di dicembre sukl mercato del lavoro americano: nell'ultimo mese del 2021 persi più posti di lavoro del previsto, -140mila, primo calo da otto mesi.

A Piazza Affari riscatto per I titoliu del settore sanitario, come Amplifon e Recordati. Brillante StMicroelectronics.

Ancora in discesa lo spread tra BTp e Bund ormai vicino a quota 100 punti