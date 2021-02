La Borsa, gli indici di oggi 8 febbraio 2021 08 febbraio 2021

Piazza Affari ha chiuso in netto rialzo (+1,48%) e al massimo dal 24 febbraio 2020. Mentre continua l'effetto Draghi e prosegue il secondo round di consultazioni, lo spread resta sui minimi dal 2015 (a 94 punti) e dà la spinta al comparto bancario, nettamente il migliore. Clima positivo anche nel resto d'Europa, con l'attenzione su alcune operazioni di M&A nel settore dei semiconduttori dove la giapponese Renesas rileverà Dialog. In Francia invece prosegue lo scontro sull'Opa lanciata da Veolià su Sues. Così Francoforte ha chiuso quasi sulla parità, Parigi e Londra hanno guadagnato circa mezzo punto. Per i titoli, a Piazza Affari riflettori su Bper (+7,4%) e Bpm (+6,1%). Bene anche il risparmio gestito, con Azimut in crescita di oltre 3 punti, in coda invece Inwit e Diasorin. Fuori dal segmento principale, balzo di Mps (+19%). Infine, petrolio in rialzo, con il brent sopra 60 dollari.