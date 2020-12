La Borsa, gli indici di oggi 8 dicembre 2020 08 dicembre 2020

I passi avanti sulla Brexit per scongiurare il “no deal” non bastano ai listini europei, che restano nervosi per quasi tutta la seduta e si riscattano solo nel finale dopo la notizia che la statunitense Food and Drug Administration darà a giorni il via libera al vaccino Pfizer contro il coronavirus. Dopo una giornata in rosso, il Ftse Mib è migliorato nelle ultime battute chiudendo la seduta dell'8 dicembre con un meno 0,24%