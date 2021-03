La Borsa, gli indici di oggi 5 marzo 2021 05 marzo 2021

Chiusura in rosso per le Borse europee, tornate di nuovo a fare i conti con i timori per l'inflazione e con l'andamento dei titoli di stato. Il rendimento dei bond americani a dieci anni si è spinto fino all'1,62%, dopo l'annuncio la disoccupazione Usa è scesa a febbraio al 6,2%. Milano, il 5 marzo 2021, ha perso lo 0,55% anche se lo spread ha chiuso in calo a 99,5 punti. Il rialzo del greggio, su del 3%, ha spinto le azioni petrolifere da Saipem (+3,33%), a Tenaris (+3,1%) fino ad Eni (+1,88%). Hanno registrato lievi rialzi anche i titoli delle banche con Mediobanca in progresso dello 0,6%