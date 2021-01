La Borsa, gli indici di oggi 5 gennaio 2021 05 gennaio 2021

Seduta di debolezza per le Borse europee, nonostante il balzo in avanti registrato dalle quotazioni del greggio e nonostante il recupero di Wall Street, dopo lo scivolone della vigilia. Milano, il 5 gennaio 2021, ha perso lo 0,52%, con lo spread in calo a 113 punti.

A Piazza Affari si sono distinti i titoli petroliferi, nel giorno della nuova riunione dell'Opec+, con le quotazioni del wti sopra i 50 dollari al barile, come non succedeva da ben dieci mesi. Eni ha vantato un progresso del 3,7%, Saipem del 4,1% e Tenaris del 3,58%. Dopo la frenata della vigilia, hanno tentato di rialzare la testa le azioni delle banche