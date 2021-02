La Borsa, gli indici di oggi 5 febbraio 2021 05 febbraio 2021

Giornata positiva per Piazza Affari dove il Ftse Mib al termine della seduta del 5 febbraio ha guadagnato lo 0,8%. In Italia resta alta l'attenzione sulle consultazioni del presidente designato Mario Draghi, con il mercato che scommette sulla formazione di un esecutivo e lo spread tra BTp e bund in calo a 93 punti base, ai minimi dalla fine del 2015.