La Borsa, gli indici di oggi 4 novembre 2020 04 novembre 2020

Chiusura in volata per le Borse europee mercoledì 4 novembre, quando continua lo spoglio dei voti alle presidenziali degli Stati Uniti e il candidato democratico, Joe Biden, risulta in vantaggio. Milano ha guadagnato l'1,9% come Francoforte e Parigi il 2,44%. Dopo un avvio debole e una mattinata volatile a causa della situazione di incertezza dall'altra parte dell'Oceano, di fronte alla possibilità di un vantaggio più netto di un candidato rispetto all'altro, i mercati hanno ingranato la quinta e allungato il passo, anche grazie all'andamento positivo di Wall Street, trainata dai titoli tecnologici, considerati ormai spesso come difensivi. La corsa a società considerate un rifugio in circostanze incerte ha sostenuto anche l'Europa: il comparto farmaceutico del Vecchio Continente ha messo a segno di gran lunga la migliore