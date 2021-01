La Borsa, gli indici di oggi 4 gennaio 2021 04 gennaio 2021

Le Borse europee, che dopo avere inaugurato il 2021, a passo di carica, hanno bruscamente frenato nel pomeriggio, risentendo del cambio di rotta di Wall Street, dove pesa l'incertezza per il voto in Georgia. Gli indici europei, il 4 gennaio 2021, hanno terminato le contrattazioni in rialzo, ma ben distanti dai massimi di metà giornata. Milano ha guadagnato lo 0,37%, con lo spread a 114,6 punti.

Piazza Affari ha risentito della debolezza delle banche, che in verità sono andate male in tutta Europa. Per contro sono state gettonate le utilities, con Enel salita del 2,19%. Si sono inoltre distinte le Stmicroelectronics (+3,8%). Fca ha registrato un progresso dell'1,5% nel giorno dell'ok alla nascita di Stellantis da parte degli azionisti.