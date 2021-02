La Borsa, gli indici di oggi 4 febbraio 2021 04 febbraio 2021

Quella del 4 febbraio 2021 è stata una seduta positiva per l'Europa, la quarta consecutiva, con Piazza Affari ancora la migliore con l'effetto Draghi. Milano ha finito in rialzo dell'1,6%, al massimo dal 26 febbraio 2020. Mentre proseguono le consultazioni, circola un cauto ottimismo e lo spread è così sceso sotto quota 100 per la prima volta da fine 2015, chiudendo a 99 punti. In Europa restano i timori per i ritardi nelle vaccinazioni, ma c'è comunque speranza sulle prospettive economiche globali, grazie anche ai dati Usa sopra le stime. Per quanto riguarda i titoli, a Piazza Affari hanno viaggiato a vele spiegate Pirelli, +5,7, e il risparmio gestito, con Finecobank (+6,2%) e Azimut (+4,6%) spinte dai rispettivi dati positivi sulla raccolta. In leggero rialzo il petrolio, mentre sul fronte dei cambi l'euro si è indebolita sulle migliori prospettive di ripresa per gli Stati Uniti rispetto all'Europa. La moneta unica è scesa sotto 1,20 dollari