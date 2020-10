La Borsa, gli indici di oggi 30 ottobre 2020 30 ottobre 2020

Chiusura contrastata per le Borse europee venerdì 30 ottobre dopo una seduta caratterizzata dall'altissima volatilità. Al termine di una settimana negativa, Milano ha guadagnato lo 0,4%, Parigi mezzo punto percentuale mentre Francoforte ha perso lo 0,36%. Quando si avvicinano le elezioni statunitensi e resta alto l'allarme per la diffusione del Covid-19, sono arrivati i dati sul Pil europeo del terzo trimestre, salito del 12,7% nella zona euro, a mettere un parziale freno alle vendite. In piena stagione di trimestrali, molti titoli si sono mossi sulla scia dei risultati, bene soprattutto i bancari e il comparto dell'energia, nonostante il calo del prezzo del greggio.