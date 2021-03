La Borsa, gli indici di oggi 30 marzo 2021 30 marzo 2021

Chiusura in buon rialzo per le Borse europee nella seduta del 30 marzo 2021, con gli investitori che si sono riscoperti ottimisti dopo che il Fondo monetario internazionale ha preannunciato un aumento delle stime sull'economia mondiale per il 2021 e il 2022. Milano ha guadagnato lo 0,8%, Parigi l'1,2% e Francoforte l'1,3%, superando per la prima volta i 15mila punti. Il mercato ha puntato sulle possibilità di ripresa offerte dal maxi piano infrastrutturale promesso da Biden. A livello settoriale in Europa, gli acquisti hanno premiato banche e comparti ciclici come auto e lusso. Più deboli le utility, positive nelle precedenti sedute. A Milano, forti acquisti su Cnh Industrial (+4,3%), mentre tornano le indiscrezioni su un'offerta in arrivo per Iveco. In evidenza anche Pirelli (+3,3%) e Moncler (+2,9%). Sul fronte dei cambi, euro debole sul biglietto verde a poco più di 1,17 dollari. Infine, in calo il petrolio, spread in leggero rialzo a 97 punti.