La Borsa, gli indici di oggi 3 marzo 2021 03 marzo 2021

Seduta a due facce per le Borse europee che, nella giornata del 3 marzo, dopo una mattinata positiva hanno girato in “rosso” frenate dal dato peggiore delle attese sul mercato del lavoro statunitense e dalla risalita dei rendimenti dei titoli di Stato. A Piazza Affari, il Ftse Mib ha così chiuso in calo dello 0,16%.