La Borsa, gli indici di oggi 3 dicembre 2020 03 dicembre 2020

Milano piazza un finale in leggero rialzo nella seduta del 3 dicembre in un quadro di generale debolezza per i listini azionari europei, complice l'incertezza su tre dossier rilevanti per i mercati finanziari: gli accordi tra i Paesi Opec sulle soglie produttive di greggio da gennaio 2021; l'intesa commerciale sulla Brexit tra Regno Unito ed Unione Europea e il pacchetto di aiuti anti crisi in discussione al Congresso americano. Ma il buon andamento di Wall Street, sempre da record, e le richieste in calo dei sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti hanno comunque consentito di limitare il passivo per i principali indici. Il Ftse Mib è così salito dello 0,16%.