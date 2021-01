La Borsa, gli indici di oggi 29 gennaio 2021 29 gennaio 2021

Chiusura in rosso per le Borse europee nella seduta di venerdì 29 gennaio 2021. A pesare sono stati lo scontro sui vaccini e i timori per i ritardi nelle consegne, nel giorno in cui è arrivato l'atteso via libera dell'Ema al vaccino di Astrazeneca. A Piazza Affari il Ftse Mib ha perso l'1,57%, con gli occhi puntati sulla crisi di governo. Lo spread, tuttavia, non sembra risentire della situazione, e ha chiuso in calo a 112 punti. Deboli anche Francoforte (-1,7%), Londra (-1,8%) e Parigi (-2%). Resta alta anche l'attenzione al caso GameStop, potenzialmente destabilizzante per alcuni hedge fund. A Piazza Affari vendite generalizzate su tutti i settori, in particolare banche, energetici e industriali. Tra i titoli in rialzo Leonardo, che ha confermato la guidance nonostante la crisi. Gli acquisti hanno premiato anche Recordati e Diasorin (+1,63%), produttore di test per il Covid. Segno opposto per Saipem, Moncler, Amplifon e Interpump, tutte in calo di oltre 3 punti.