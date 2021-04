La Borsa, gli indici di oggi 29 aprile 2021 29 aprile 2021

Seduta a doppia faccia per le Borse europee, che dopo una partenza tonica si sono indebolite nel pomeriggio, nonostante sia stato annunciato che il pil americano nel primo trimestre è salito del 6,4%, testimoniando la ripresa in corso. Gli analisti, però, si aspettavano qualcosa in più. In ogni caso a destare preoccupazione è stato più che altro l'andamento dei Treasury Usa, con il rendimento del decennale di nuovo salito sopra l'1,66%. In Europa gli indici hanno così dimenticato il megapiano di rilancio del presidente Joe Biden e i conti migliori delle attese di Apple e Facebook. Francoforte, il 29 aprile 2021, è stata la peggiore giù dello 0,9%, mentre Milano ha lasciato sul parterre lo 0,74%.Tenaris è stato il titolo peggiore del Ftse Mib