La Borsa, gli indici di oggi 28 aprile 2021 28 aprile 2021

Chiusura positiva nella seduta del 28 aprile per le Borse europee con un occhio alle trimestrali e aspettando la Fed e la presentazione del piano anti-crisi del presidente Biden. Più indietro Piazza Affari, con il Ftse Mib che ha terminato le contrattazioni quasi invariata (-0,06%), frenata da Saipem (-5,1%), dopo la prima trimestrale dell'anno e l'annuncio che non riuscirà a centrare i target 2021 che aveva fornito al mercato, a causa dello stop del progetto in Mozambico con la francese Total