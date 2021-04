La Borsa, gli indici di oggi 27 aprile 2021 27 aprile 2021

Seduta priva di colore per le Borse europee, che attendono l'esito del comitato di politica monetaria della Federal Reserve e continuano a valutare le indicazioni provenienti dalle trimestrali. Sotto osservazione i tecnologici, in vista dei conti dei colossi americani del settore, mentre le banche hanno approfittato della buona accoglienza riservata dal mercato ai risultati di Hsbc. A Piazza Affari il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,17%, con Parigi praticamente invariata e Francoforte in ribasso dello 0,3%. Tra i titoli milanesi, le vendite hanno colpito soprattutto Diasorin (-5,45%), penalizzata dal taglio delle stime della concorrente francese Biomerieux, che ha puntato il dito contro il calo della domanda di test molecolari anti Covid. In rosso Atlantia (-1,17%), su cui pesa lo stallo nel riassetto di Austrostrade per l'Italia, mentre si attende una nuova offerta da parte della cordata Cdp e fondi. Bene invece UniCredit, che ha messo a segno un progresso dell'1,78%.