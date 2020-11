La Borsa, gli indici di oggi 26 novembre 2020 26 novembre 2020

Chiusura poco mossa per le Borse europee nella seduta di giovedì 26 novembre, orfane di Wall Street, chiusa per il Giorno del Ringraziamento. Dopo il rally scattato da inizio novembre, i listini continentali hanno tirato il freno, con Milano che ha perso lo 0,46% in linea con Londra, mentre hanno chiuso praticamente sulla parità Francoforte e Parigi. Le vendite hanno colpito soprattutto i titoli bancari e quelli del comparto auto; e sono stati abbastanza deboli anche i petroliferi, complice la flessione del prezzo del greggio. A Piazza Affari, hanno tenuto le utility e il comparto farmaceutico, in una seduta di vendite per banche, risparmio gestito e molti industriali.