La Borsa, gli indici di oggi 26 gennaio 2021 26 gennaio 2021

Chiusura positiva per le Borse europee, in recupero nella seduta del 26 gennaio 2021 anche se il quadro generale non è cambiato. Continuano a preoccupare l'emergenza sanitaria e l'andamento dell'economia, ma a prevalere è stato l'ottimismo, mentre entra nel vivo la stagione delle trimestrali e grazie all'annuncio di alcune operazioni di M&A. Così Parigi ha registrato un +0,93%, Francoforte +1,66%, Londra +0,23%. Piazza Affari, in rialzo dell'1,16%, non ha risentito delle dimissioni del premier Giuseppe Conte, con lo spread in calo a 117 punti. Sul fronte dei vaccini, la Ue continua il monitoraggio dei ritardi di Pfizer e Astrazeneca. Per quanto riguarda i titoli, sul Ftse Mib è scattata Unicredit (+4,5%) in vista dell'arrivo di Andrea Orcel come nuovo amministratore delegato. Bene anche Nexi e Pirelli, in coda Prysmian.