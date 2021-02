La Borsa, gli indici di oggi 26 febbraio 2021 26 febbraio 2021

Chiusura in rosso per l'Europa al termine di una seduta caratterizzata da un certo nervosismo dei listini che hanno più volte tentato di recuperare dai minimi, senza mai trovare lo slancio necessario. Milano ha perso lo 0,9%, Francoforte lo 0,67% e Parigi l'1,4%. Le vendite hanno colpito soprattutto i comparti Materie prime ed Energia, in una giornata debole anche per le banche. Resta alta l'attenzione sui titoli di Stato che hanno visto i rendimenti salire e, nonostante le tante rassicurazioni, non si calmano le preoccupazioni per un aumento dell'inflazione. Tra i titoli a Piazza Affari, ancora una seduta di forti vendite su Saipem (-3,17%), penalizzata dopo aver pubblicato i conti 2020 e una guidance 2021 giudicata deludente. Realizzi su Tenaris (-1,1%), che invece aveva visto ieri una brillante accoglienza ai risultati dello scorso anno. Restando al comparto petrolifero, debole anche Eni (-2%).