La Borsa, gli indici di oggi 25 novembre 2020 25 novembre 2020

Chiusura in rialzo per Piazza Affari, la migliore d'Europa: il Ftse Mib, il 25 novembre 2020, ha guadagnato lo 0,72%. Gli investitori, già da qualche settimana, scommettono sul listino italiano, ricco di società cicliche, quelle che dovrebbero beneficiare della ripresa prevista per il 2021, quando grazie ai vaccini dovrebbe avvenire un progressivo ritorno alla normalità. Piazza Affari è stata trascinata in alto dai titoli del risparmio gestito e dalle utilities. Sono inoltre andate bene le Inwit (+4,16%), le St (+1,75%) e le Telecom Italia (+2,18%). Hanno invece battuto la fiacca le azioni delle banche.