La Borsa, gli indici di oggi 24 novembre 2020 24 novembre 2020

Sprint finale per le Borse europee nella seduta del 24 novembre con lo sblocco della partita alla presidenza Usa, quando a Wall Street il Dow Jones ha superato per la prima volta la soglia dei 30mila punti. Milano ha guadagnato il 2%, Francoforte l'1,26% - azzerando le perdite da inizio anno - e Parigi l'1,2%. Gli investitori hanno accolto positivamente il via libera del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla transizione con l'amministrazione del presidente eletto, Joe Biden, anche se l'attuale inquilino della Casa Bianca sta portando avanti la sua battaglia legale sull'esito del voto. Apprezzamento anche per la futura nomina dell'ex presidente della Federal Reserve Janet Yellen a segretario al Tesoro.