La Borsa, gli indici di oggi 24 marzo 2021 24 marzo 2021

Le inquietudini per la campagna vaccinale ancora una volta hanno tenuto sotto scacco le Borse europee, che così hanno chiuso in ordine sparso, nonostante Bruxelles abbia deciso di effettuare controlli più severi sulle esportazioni dei vaccini. Segnali incoraggianti sono arrivati dall'economia, con l'attività manifatturiera ai massimi dal 1997. Milano, il 24 marzo 2021, ha terminato in rialzo dello 0,39%.

Piazza Affari ha beneficiato della performance di banche e dei titoli oil, quest'ultimi spinti in alto dalla corsa del greggio. Ma a catalizzare l'attenzione è stata Leonardo, che dopo l'annuncio del rinvio della quotazione della controllata Usa, Drs, ha accusato un calo del 6%.