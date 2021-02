La Borsa, gli indici di oggi 24 febbraio 2021 24 febbraio 2021

: Finale positivo per le Borse europee nella seduta del 24 febbraio 2021, dopo una giornata volatile, con gli investitori che si interrogano sull'andamento dell'inflazione e dei tassi di interesse. Detto questo, le rassicurazioni della Fed hanno avuto l'effetto desiderato, tranquillizzando i mercati, mentre il rendimento decennale americano è tornato ai massimi in 13 mesi. A rasserenare gli animi è stata anche l'approvazione in Usa del vaccino di Johnson & Johnson. Così Francoforte ha chiuso in rialzo dello 0,8%, Parigi dello 0,31% e Londra dello 0,5%. Milano è salita dello 0,69%, sopra quota 23mila punti, ma con lo spread in rialzo appena sotto quota cento. Tra I titoli, Tim è stata protagonista con un balzo di oltre 9 punti, dopo i conti sopra le stime e il piano industriale al 2023. Hanno fatto bene le banche, mentre in coda al listino Atlantia ha perso 2 punti.