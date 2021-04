La Borsa, gli indici di oggi 22 aprile 2021 22 aprile 2021

Le trimestrali e i buoni dati macro hanno dato la spinta ai listini del Vecchio Continente nel giorno della Banca centrale europea. Milano ha chiuso in rialzo di un punto percentuale, Francoforte dello 0,8% e Parigi dello 0,9%, con gli acquisti che hanno premiato soprattutto i settori Utility, Tecnologia e Alimentare. La Bce ha confermato la sua politica monetaria e ha annunciato un aumento del ritmo degli acquisti nell'ambito del Pepp. Inoltre, la presidente Christine Lagarde ha confermato l'impegno a sostenere la ripresa, con l'economia che si aspetta avrà un solido rimbalzo nel corso del 2021. Intanto, da Oltreoceano le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sono risultate ai minimi da marzo 2020 e nel mese di marzo 2021 il superindice dell'economia è salito sopra le attese. Tra i titoli, a Piazza Affari, forti acquisti su Nexi (+5%), che ha chiuso in testa al Ftse Mib, in una giornata positiva anche per Enel (+2,7%) e Inwit (+2,2%)