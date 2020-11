La Borsa, gli indici di oggi 2 novembre 2020 02 novembre 2020

Giornata di rimbalzo per le Borse europee, dopo i forti cali della scorsa settimana. Nonostante i dati sulla pandemia destino preoccupazione, l'andamento dell'attività manifatturiera europea a ottobre ha battuto le attese. Sale, però, l'attesa per le elezioni Usa. Milano, il 2 novembre 2020, ha chiuso sui massimi, in progresso del 2,5%. Hanno rialzato la testa le azioni petrolifere, nonostante l'andamento fluttuante del greggio. Saipem è volata del 7,6%. Sono inoltre andate bene le banche, con Unicredit in rialzo del 3,2%, mentre il mercato si interroga su eventuali nozze con Banca Mps (+8,3%).