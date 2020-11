La Borsa, gli indici di oggi 18 novembre 2020 18 novembre 2020

Positive per tutta la seduta del 18 novembre 2020, confermandosi ai livelli di marzo, le Borse europee hanno chiuso sui massimi di giornata. Milano +0,8%, la migliore, Parigi, Francoforte e Madrid dello 0,5%, Londra dello 0,2%. Gli investitori restano ottimisti sul tema vaccini, ma non si lasciano andare all'euforia, valutando i dati macro, in particolare quelli sui consumi in vista della stagione degli acquisti di Natale. Per quanto riguarda i titoli, a Piazza Affari la migliore è stata Bper (+6,1%): nel giorno del collocamento un bond subordinato decennale da 400 milioni, è incoraggiata da valutazioni positive di Goldman Sachs. A passo rapido Nexi e Cnh Industrial (+3 e mezzo%), con la nomina del nuovo ad. In coda, Diasorin e Recordati. Petrolio in rialzo sulla speranza che l'Opec rimandi l'aumento della produzione e dopo il rialzo inferiore alle previsioni delle scorte americane. Infine spread stabile a 116 punti, con il rendimento decennale al minimo storico dello 0,58%.