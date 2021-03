La Borsa, gli indici di oggi 18 marzo 2021 18 marzo 2021

Chiusura con gli indici in rialzo per tutte le Borse europee al termine della seduta del 18 marzo che ha guardato soprattutto al responso dell'Agenzia europea del farmaco sulla sicurezza del vaccino di Astrazeneca. Se Francoforte è stata la migliore (+1,2%), Piazza Affari ha terminato le contrattazioni con un incremento limitato allo 0,33% e con gli acquisti che hanno premiato soprattutto il comparto industriale e l'auto con Cnh, Stellantis e Pirelli tra i migliori di giornata. Sempre alta la guardia sul settore bancario viste le continue indiscrezioni su aggregazioni in arrivo tra gli istituti italiani. Giornata positiva per i titoli di Stato italiano: il rendimento a 10 anni scende allo 0,69%, lo spread con i titoli tedeschi si restringe a 95 punti