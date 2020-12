La Borsa, gli indici di oggi 18 dicembre 2020 18 dicembre 2020

Chiusura debole per le Borse europee nell'ultima seduta della settimana, sulla scia di Wall Street che viaggia in calo dopo i nuovi record. Milano ha perso lo 0,16%, Francoforte lo 0,27%, pressoché in linea con Londra e Parigi, mentre Madrid ha ceduto oltre un punto percentuale. Gli investitori continuano a sperare che il Congresso degli Stati Uniti trovi l'accordo per varare il nuovo piano di aiuti all'economia da 908 miliardi di dollari e si guarda sempre anche alla pandemia, tra numeri preoccupanti e fiducia sui vaccini. Altri fattori sotto la lente del mercato sono la Brexit - con il rischio “no deal” - e le rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina