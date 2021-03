La Borsa, gli indici di oggi 17 marzo 2021 17 marzo 2021

Le Borse europee chiudono la seduta del 17 marzo inchiodate attorno alla parità in attesa del verdetto della Fed mentre il clima, a Wall Street, è più nervoso, in particolare sui tassi dei Titoli di Stato decennali. In calo il petrolio a 64 dollari al barile mentre resta fluida la situazione globale sul Covid, aspettando novità dall'EMA sul caso Astrazeneca. A Piazza Affari l'Ftse Mib chiude così in rialzo dello 0,08%, comunque sui massimi da un anno.