La Borsa, gli indici di oggi 16 marzo 2021 16 marzo 2021

Seduta di rialzi per le Borse europee, martedì 16 marzo 2021, mentre è scattato il conto alla rovescia per la decisione che prenderà la Federal Reserve in tema di politica monetaria, dopo che i tassi dei bond americani hanno registrato consistenti rialzi nel giro di poche settimane (oggi sono stabili all'1,6%). In Europa, intanto, l'attenzione è catalizzata sul vaccino di Astrazeneca, sul quale Ema si pronuncerà giovedì. L'Agenzia del farmaco, ad ogni modo, ha già fatto sapere che i benefici superano rischi. Milano ha chiuso in progresso dello 0,5%, mentre lo spread si è attestato a 95,7 punti.

A Piazza Affari sono salite le banche, con gli investitori tornati a scommettere sul risiko delle aggregazioni. UniCredit ha guadagnato il 2,1%, Banco Bpm il 3,7% e Mediobanca l'1,7%. E' salita anche Bper del 2,2%. In coda al Ftse Mib Saipem (-2%), frenata dalla debolezza del petrolio